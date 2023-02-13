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إخماد حريق شقة في المنيرة بالجيزة دون إصابات

كتب:

مريم جاد
10:49 ص | الإثنين 13 فبراير 2023
سيارة شرطة - أرشيفية

سيارة شرطة - أرشيفية

عاينت قوة من رجال المباحث، شقة سكنية اشتعل بها حريق في منطقة المنيرة الشرقية بالجيزة، وتبيّن تفحم محتويات الشقة من أثاث ومتعلقات، وبحسب أقوال مالك الشقة لم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق. 

محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات

وبدأت تفاصيل الحريق حين تلقت إدارة النجدة في الجيزة، بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة المنيرة الشرقية، واندفعت قوة من رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وحاصرت الحريق حتى أخمدته دون إصابات.

وفرض رجال الحماية المدنيةكردونا أمنيا بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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بقلم مريم جاد