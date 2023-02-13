قناة الحياة تعرض تقريرا عن تجديد مدرسة بني وركان الإعدادية: تستوعب 1200 طالب

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان «تواصل أعمال إحلال وتجديد مدرسة بني وركان الإعدادية المشتركة بالوحدة المحلية لقرية عطف حيدر بمركز العدوة بالمنيا».

وأفاد التقرير، بأن مدرسة بني وركان الإعدادية المشتركة مقامة على مساحة 1200 متر مربع، كما تضم 12 فصلا دراسيا ومعملا ومكتبة وغرف لهيئة التدريس.

تخدم قرية بني وركان و5 توابع

وذكر التقرير، الذي عرضته قناة الحياة، أن مدرسة بني وركان الإعدادية المشتركة تستوعب 1200 طالب وطالبة، كما أن المدرسة تخدم قرية بني وركان و5 توابع بالوحدة المحلية لقرية عطف حيدر.

8 ملايين جنيه تكاليف إحلال وتجديد المدرسة

ووفقا لما جاء في التقرير، فإنّ 8 ملايين جنيه تكاليف إحلال وتجديد مدرسة بني وركان الإعدادية المشتركة، كما أنّ 55 فرصة عمل يوفرها إحلال وتجديد المدرسة الإعدادية المشتركة لأهالي قرية بني وركان.