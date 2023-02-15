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الحزن يخيم على أهالي دشنا خلال تشييع جثمان شاب صدمه قطار

كتب:

رجب آدم
06:44 ص | الأربعاء 15 فبراير 2023
الشاب المتوفى في حادث القطار

الشاب المتوفى في حادث القطار

خيَّم الحزن على أهالي مدينة دشنا في محافظة قنا، لوفاة شاب داخل مستشفى قنا الجامعي، متأثرا بحادث اصطدام قطار الصعيد على مزلقان كوبري الزهراء أمام منطقة مصنع سكر دشنا.

 

تشييع جثمان شاب توفي في حادث قطار 

وشيع المئات من أهالي المدينة والمحبين والمقربين والأصدقاء جثمان الشاب مصطفى الصغير، 33 عاما، في موكب مهيب إلى مقابر العائلة في جبانة الصعايدة في المدينة.

وقال علاء محمود، أحد أبناء مدينة دشنا، إن الشاب مصطفى، كان يعبر مزلقان بجوار كوبري الزهراء المقام على ترعة المبابية أمام منطقة الصعايدة في المدينة، فوجئ بقطار الصعيد قادم من الوجه البحري، صدمه في قدميه وألقى به على جانب شريط السكة الحديد.

وتابع عندما تجمع المواطنون اتصلوا بالإسعاف ونقل إلى مستشفى قنا الجامعي، وتم بتر إحدى قدميه، وبعد ساعات قليلة بترت قدمه الثانية، وجرى وضعه في العناية المركزة، ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 24 ساعة من الحادث.

 

صديقه: مصطفى الكل يحبه

وتابع صديق المتوفى،  في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الجميع في القرى وفي المدينة يعرف «مصطفى» كونه يعمل في إحدى الصرافات البنكية في المدينة، وعندما علموا بوفاته الكل حزن عليه.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة الشاب مصطفى محمد الصغير، البالغ من العمر 33 عاما، بتهتك بالساق اليسرى واليمنى إثر سقوطه من القطار على مزلقان مصنع سكر دشنا، وتم نقله إلى مستشفى قنا الجامعي.

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بقلم رجب آدم