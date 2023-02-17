النشرة الدولية: «بايدن» يخضع لفحص طبي شامل قبل إعلان ترشحه لولاية ثانية

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، 5 أحداث كان من أبرزها خضوع رئيس الإدارة جو بايدن «80 عاما»، لفحص جسدي، صباح أمس، قبل الإعلان المرتقب عن ترشحه لولاية رئاسية جديدة مدتها 4 سنوات.

«البيت الأبيض»: الاختبار كان واضحا

وقالت وسائل إعلام، إن الفحص الجسدي للرئيس الأمريكي جو بايدن، هو الاختبار الطبي الثاني منذ توليه مهام منصبه في يناير من العام قبل الماضي 2021. واستمر اختبار بايدن، داخل مركز «والتر ريد»، الطبي العسكري الوطني، بولاية ماريلاند، لمدة 3 ساعات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، إن الاختبار كان واضحا، مضيفة في مؤتمر صحفي، إنه سيتم الإعلان عن نتائجه في وقت لاحق، وفقا لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

بايدن يتمتع بالقدرة على أداء وظيفته الرئاسية

وفي وقت لاحق، أعلن طبيب «البيت الأبيض» كيفن أوكونر، أن بايدن، بصحة جيدة ويتمتع بالقدرة الكافية على أداء مهامه الرئاسية، مشيرا في تقرير صحفي مفصل، إلى أن الرئيس الأمريكي لا يعاني من أي مشاكل في الجهاز العصبي.

من جانبه، أعلن المرشح لمنصب حاكم «ولاية كنتاكي» الديمقراطي «جيفري يانج»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أنه يجب على بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ونائب وزير الخارجية فيكتوريا نولاند أن يستقيلوا من مناصبهم لارتكابهم جرائم حرب، فيما نشر أحد القضاة مقتطفات من تقرير لهيئة محلفين كبرى تحقق في تدخل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحتمل في انتخابات 2020.

وفي إطار سياسة «واشنطن» الخارجية، قال بايدن، أنه يعتقده أن نظيره الصيني «شي جين بينج» لا يريد قطع العلاقات مع الولايات المتحدة، معربا في حديث لقناة «إن بي سي» المحلية، عن اعتقاده أن الشيء الأخير الذي يريده مسؤول «بكين» هو قطع العلاقات مع الولايات المتحدة ومع رئيس الإدارة الأمريكية بشكل حاد.

بايدن: الجيش الأمريكي يراقب الأجواء بعد حادث المنطاد الصيني

وجدد بايدن، أن جيش بلاده يراقب الأجواء بعد حادث المنطاد الصيني، موضحا أن الاستخبارات ترجح أن الأجسام الطائرة كانت تابعة لشركات أو مؤسسات بحثية.

وكشف بايدن، أن قوات بلاده استطاعت حماية المواقع الحساسة وحالت دون جمع المنطاد الصيني لأي معلومات، وفي وقت سابق، أوضح بايدن، أن بلاده، تعمل على وضع قواعد أكثر صرامة لتتبع الأجسام الطائرة غير المعروفة ومراقبتها، موجها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان لقيادة فريق مشترك بين الوكالات لمراجعة الإجراءات.

من جانبها، قالت مصادر لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إن مايكل تشيز نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الصين سيزور تايوان خلال أيام، فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن دعم «واشنطن» وعلاقاتها الدفاعية مع «تايبيه» تبقى قائمة أمام الخطر الصيني حاليا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.