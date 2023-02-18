قيادات «الإنجيلية» تشيد بعدد «الوطن» عن انتخابات الطائفة الإنجيلية

حظي ملف «الوطن» الصادر في عدد أمس الجمعة، احتفاءً بانتخابات الطائفة الإنجيلية في مصر لاختيار الرئيس العاشر للطائفة ونائبه، بردود فعل إيجابية من قيادات الطائفة الإنجيلية.

رئيس الطائفة الإنجيلية: «تغطية ممتازة»

وأشاد الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بملف «الوطن» عن انتخابات الطائفة الإنجيلية بمصر، واصفًا الملف بأنَّه «تغطية ممتازة» لتاريخ الطائفة الإنجيلية منذ دخولها مصر على يد الإرساليات الأمريكية الإنجيلية، والخدمات التي تقدمها الطائفة من مؤسسات تعليمية ومستشفيات.

فيما قال الدكتور جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، إنَّ ملف «الوطن» عن انتخابات الطائفة الإنجيلية بمصر يمثله «لفته جميلة» من جريدة «الوطن»، إذ تشارك الطائفة الإنجيلية احتفالها باختيار الرئيس العاشر، مستكملاً «أشكر جريدة الوطن وأسرة التحرير على هذا العدد المميز واللفتة الجميلة».

رئيس «سنودس النيل»: عمل مميز

وقال القس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي -المجلس الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر- «أشكركم من قلبي بالنيابة عن كل أعضاء الكنيسة الإنجيلية في مصر، وأشكرك من كل قلبي جريدة الوطن الجريدة المحترمة التي نعتز بها على هذا العمل المميز، ونشكر كل من قدم هذا الملف عن تاريخ الكنيسة الإنجيلية في مصر».

واختتم رئيس سنودس النيل الإنجيلي بتهنئة الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، بتجديد ثقة قيادات الطائفة فيهما، للاستمرار فترة جديدة، خلال الانتخابات.