أستاذ طاقة: نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من 2023

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الطاقة والاقتصاد، إن الاقتصاد المصري يشهد نموا خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب ضخ المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم، إضافه إلى طرح الحكومة 32 شركة في البورصة.

الآثار الإيجابية لمعرض ومؤتمر «إيجيبس 2023»

وذكرت أستاذ الطاقة لـ«الوطن»، أن قطاع البترول والغاز المصري يواصل تميزه ونجاحاته في النسخة السادسة لمعرض ومؤتمر «إيجيبس 2023» كنقطة ارتكاز وانطلاق لحوار استراتيجي مهم جداً لشركاء صناعة البترول والغاز في العالم كله، مضيفة «نحن نصنع مستقبل مستدام لهذه الصناعة، ليبني عليها الجميع مستقبل الطاقة».

وقالت، إن المؤتمر يناقش آليات التحول في مجال الطاقة، وكذلك أمن الطاقة، وإعادة تشكيل الأسواق، لاسيما أن المؤتمر يتزامن مع تداعيات عالمية وأزمة طاقة، وإعادة تشكيل موازين القوى والأسواق.

علاقة «إيجيبس 2023» بمؤتمر المناخ «cop 27»

وأوضحت أستاذ الطاقة والاقتصاد، أن هذه النسخة جاءت وسط متغيرات ديناميكية تعرض فيها مصر تجربتها كمركز إقليمي ودولي لتداول الطاقة، حيث يحظى هذا المؤتمر بشهرة عالمية، ويسلط الضوء على آخر مستجدات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات، ودور مصر الريادي كرقم مهم في معادلة الطاقة الدولية، بحضور كبرى المنظمات والشركات العالمية، مما يعكس الاهتمام بالمنطقة، خاصة أن المؤتمر يأتي بعد قمة المناخ التي حولت التعهدات إلى آليات تنفيذية، وهذا ما شهدته جلسة إزالة الكربون.