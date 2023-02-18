قطع المياه عن بعض المناطق في الدلتا اليوم.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية وكفر الشيخ بنطاق «الدلتا»، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، للقيام بأعمال الصيانة اللازمة بالمحطات وتغيير المحابس.

مدة انقطاع المياه لأعمال الصيانة بالدقهلية

وأعلنت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انقطاع المياه عن مناطق: «الوحدة المحلية بالبجلات – الوحدة المحلية بميت تمامة – ميت حديد – عزب منشأة الجمال – منية النصر» اعتبارا من الساعة 7 من صباح اليوم السبت، وحتى الساعة 8 من مساء نفس اليوم لمده 13 ساعة، لافتة إلى أن سبب الانقطاع تنفيذ أعمال صيانة خط مياه قطر 600 مم زهر أمام رافع البجلات.

قطع المياه لمدة 4 ساعات عن مدينة فوه

وأوضح فرع الشركة في كفر الشيخ، أنه سيجري قطع مياه الشرب عن مدينة فوه والقري التابعة لها اليوم من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الثانية بعد ظهر نفس اليوم، لتنفيذ الصيانة اللازمة للمحطات والشبكات.

تدبير الاحتياجات من المياه بالمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع

وطالبت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية وكفر الشيخ أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتة الي الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، ويتم طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125.

خدمات «أونلاين»

وأعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية أنه يمكن للمواطن التعاقد «أون لاين» من خلال الموقع الإلكترونى للشركه دون الذهاب إلى الفرع التابع له، يمكنك التعاقد على الخدمات التالية:

- تركيب عداد فرعى لشقة

- تركيب عداد فرعى تجارى

- تغير عداد فرعي أو عمومي

- تغير اسم مشترك فى حاله وجود توكيل فقط، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للشركة.