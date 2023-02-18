نواب عن انطلاق القناة الوثائقية: الإعلام المصري قادر على المنافسة العالمية

أكّد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية انطلاق القناة الوثائقية في الوقت الحالي وذلك لتوعية الشعب المصري بأهمية شخصياته التاريخية التي ضحت في سبيل الوطن بأرواحهم ودمائهم، فضلا عن مواجهة المغرضين في الداخل والخارج من محاولات تشويه تاريخ مصر

«سالم»: «الوثائقية» قناة تليق بتاريخ مصر

وبخصوص القناة الوثائقية، قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنَّ إطلاق القناة الوثائقية الجديدة في الوقت الحالي أمر يليق بتاريخ مصر لأنَّها من أقدم الحضارات في التاريخ، مشددًا على أنَّ القناة الوثائقية ستكشف التاريخ الحقيقي للعديد من الشخصيات والرموز المصرية في كل المجالات بعدما حاول بعض المغرضين في الداخل والخارج من محاولة تشويه صورتهم

«المتحدة» أسهمت في نشر الوعي لدى الشعب المصري

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تبذل مجهودًا ضخمًا للغاية وذلك بعدما أنتجت العديد من الأفلام الوثائقية والتي توضح خطورة فكر الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلي المساهمة في توعية الشعب المصري عن طريق العديد من الأعمال الفنية ومنها مسلسل «الاختيار» الذي عرض في رمضان الماضي: « الشركة المتحدة لديها الإمكانيات الفنية والمواهب البشرية القادرة على منافسة جميع القنوات الوثائقية الأخرى».

عرض أفلام نادرة عبر شاشة «الوثائقية»

وفي هذا السياق، قال النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنَّ القناة الوثائقية الجديدة سيكون لها دور كبير في توعية الشعب المصري والعربي وذلك لأنَّها ستعرض أفلام وثائقية في العديد من المجالات الفنية والرياضية والسياسية والأدبية والتي ستعرض لأول مرة على تاريخ الشاشات المصرية والعربية، بالإضافة إلي لشرائها لأفلام وثائقية عالمية نادرة ستعرض أيضا للمرة الأولى.

وأضاف عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ القناة الوثائقية لأبد أن توثق المعارك الحربية والمعاهدات التاريخية لمصر وذلك للمحاولة توعية الجيل الجديد بأهمية الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم لأجل مصر: «لازم نعرف الجيل الجديد بأبطال الحروب والمعارك الوطنية في الداخل والخارج، مثل حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف وغيرهما».

«نظير»: الإعلام المصري قادر على منافسه الإعلام العربي والغربي

من جهته، قال إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، إنَّ أهمية القناة الوثائقية في الوقت الحالي هو تأكّيد أنَّ الإعلام المصري قادر على منافسه الإعلام العربي والعالمي وذلك لأنَّه يمتلك العديد من الموهوبين في كل المجالات، مشددًا على أنَّ القناة الوثائقية يجب أن تتميز بالصدق والأمانة، وتطرح الموضوعات المختلفة والجريئة لكي تنال ثقة الجماهير بكل أطيافها.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أنَّه يتمنى عدم اكتفاء القناة الوثائقية الجديدة بإنتاج أفلام مصرية عن الشخصيات التاريخية المصرية فقط، بل يجب عليها توعيه الشعب المصري بأهمية الإنجازات التي حققتها الإدارة السياسية على أرض الواقع داخل محافظات مصر خاصة بعد محاولة بعض القنوات المشبوهة تشويه تاريخ مصر وقادتها السياسية خلال السنوات الماضية.