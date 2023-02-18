أحمد الدريني: عرض أعمال عالمية بالمجان لأول مرة على شاشة القناة

«آخر صناع الأرابيسك»، فى ثلاث كلمات فقط قدم الإعلامى والكاتب أحمد الدرينى، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصفاً مختصراً لصناعة الفيلم الوثائقى، مشيراً إلى أن هذه الصناعة تحتاج إلى قدر كبير من الاحتراف والدقة والاهتمام الشديد بكل التفاصيل الصغيرة التى يتم ترتيبها وربطها ونسجها معاً.

على هذا المعنى، تستعد قناة «الوثائقية» للانطلاق، كأول قناة مصرية وثائقية متخصصة فى هذه الصناعة التى تتطلب -بحسب أحمد الدرينى- الكثير من الوقت والجهد والعمل الدؤوب.

ويضيف أحمد الدرينى: حريصون جداً على الالتزام الكامل بهذه المعانى والمعايير، حتى نقدم صناعة وثائقية محترفة تحترم عقل المشاهد المصرى والعربى وتلبى احتياجاته من المعرفة والإمتاع فى آن واحد.

رئيس القطاع الوثائقي: المحتوى يتسم بالتنوع والثراء ويلبي أذواق وثقافات مختلفة

وتابع أحمد الدرينى: آن أن تُحكى القصة كاملة، بدون تزييف ولا ابتسار ولا لى لذراع الحقيقة، سنعمل على تقديم القصة كاملة عبر أعمالنا فى القناة، وذلك من خلال خريطة محتوى تتسم بالتنوع والثراء وتلبى أذواقاً وثقافات مختلفة من الجمهور.

وحول روافد المحتوى الذى سيعرض على القناة، أشار الدرينى إلى أن هناك رافدين للمحتوى، الأول: هو ما تنتجه القناة عبر فرق عملها التى تتكون من كوادر محترفة فى تخصصات عديدة، أما الرافد الثانى فهو ما تم الاستحواذ عليه من الخارج من أعمال وثائقية أُنتجت فى الخارج وتم الاستحواذ على حقوق بثها، مضيفاً: «هناك أعمال تُعرض لأول مرة بالمجان للمشاهد المصرى والعربى، وهذه الأعمال لم تكن مطروحة من قبل أمام المشاهدين ولم يكن من الممكن الحصول عليها إلا عبر المنصات المدفوعة».