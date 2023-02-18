رئيس قناة «الوثائقية»: طرحنا آلية شفافة ومحايدة للتوظيف واستقبلنا أكثر من 4 آلاف طلب  

«آن لمصر أن تقدم مرويتها».. بهذه الكلمات تحدّث المخرج والروائى شريف سعيد، رئيس قناة الوثائقية، عن انطلاق القناة الأولى من نوعها فى الإعلام المصرى، مؤكداً أنه تم رسم خطة محتوى متنوعة وثرية تغطى كافة الجوانب والمجالات، من التاريخ والسياسة والعسكرية إلى الفنون والثقافة والعلوم والآداب، لافتاً إلى أن مصر كانت، عبر عصورها، صاحبة سبق فى التوثيق الذى حفظ تاريخها المديد وحمى حضارتها العريقة.

شريف سعيد: الوثائقية خطوة فى معركة الوعي.. وآن لمصر أن تقدم مرويتها

وأضاف شريف سعيد: «القناة الوثائقية خطوة فى معركة الوعى، وتأتى تكليلاً لنجاح عمره أكثر من خمس سنوات أنتجت خلالها وحدة الأفلام الوثائقية قرابة خمسين فيلماً عن مجالات وموضوعات وشخصيات ذات تأثير كبير»، مشيراً إلى أن القناة الجديدة ستقدم محتوى يتسم بالاحتراف والمهنية والتنوع لجمهورها المصرى والعربى.

وحول إجراءات الالتحاق بالقناة، أكد شريف سعيد أن قناة الوثائقية اتبعت معايير وإجراءات علمية ومحايدة ومحترفة لبناء هيكلها الإدارى والفنى واستيفاء عملية التوظيف والالتحاق بها، قائلاً: «أعلنا بشفافية عن آليات التوظيف، واستقبلنا ما يزيد على 4 آلاف طلب توظيف، ويُجرى دراسة وفحص هذه الطلبات بعناية وشفافية، والتواصل مع المتقدمين تباعاً عبر مكالمات هاتفية ولقاءات مباشرة، ونظراً لضخامة عدد المتقدمين فإن إدارة القناة حريصة على أخذ الوقت الكافى لاستكمال هذه الإجراءات بعناية وشفافية».

وتوجَّه رئيس قناة «الوثائقية» بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكداً دور الشركة وحرصها على تطوير منظومة الإعلام وخلق الوعى العام وحماية الأجيال الجديدة من حملات التشكيك والاختراق الثقافى التى تستهدف مصر والمنطقة العربية.