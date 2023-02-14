قطع المياه عن 3 قرى في الواسطى ببني سويف لأعمال صيانة غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، عن قطع المياه عن عدد من المناطق والقرى بدائرة المركز، غدا الأربعاء، ابتداء من الساعة الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساء، لوجود أعمال صيانة كهرباء بمحطة مياه أطواب بمركز الواسطي.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في الواسطى

وذكرت شركة المياه في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن المناطق والقرى المتأثرة بالانقطاع هي: أطواب، وعزبة سليم، وجزيرة النور بمركز الواسطى.

وأهابت شركة المياه في بني سويف بالمواطنين، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، على أن يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في وقت الحاجة إليها، وفي حال رغبة المواطنين التواصل بالشركة سواء للاستفسار أو الشكاوى التواصل مع الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي أو موبايل.

عودة المياه لشرق النيل في بني سويف

وفي السياق ذاته، أعادت الشركة المياه عن عدة مناطق بشرق النيل، عقب انقطاعها لمدة 12 ساعة، لتوقف المحطة عن العمل لإجراء أعمال صيانة وتطهير بها.

وفي سياق آخر أكدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة المياه ببني سويف، الالتزام بمعايير الجودة والتطهير المستمر والدوري لمآخذ المياه بالمحطات كأول مرحلة من مراحل إنتاج مياه شرب نقية، والتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين والحفاظ على الصحة والبيئة.