مبادرة «خيرك سابق».. إطعام 5 ملايين أسرة وتأمين الغذاء في «رمضان» لغير القادرين

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى، مطلع عام 2023، عدداً من المبادرات لاستكمال الجهود التى يبذلها بمشاركة المؤسسات المشاركة منذ إطلاقه فى عام 2022، وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ذلك العام «عام المجتمع المدنى»، وأطلق التحالف مبادرة «خيرك سابق» التى تُعتبر أكبر مبادرة إطعام فى مصر، وتهدف إلى تقديم الدعم الغذائى لنحو 5 ملايين أسرة على مدار عام 2023، وتُعتبر استكمالاً لنهج التحالف فى إطلاق الأنشطة التنموية غير التقليدية الساعية لاستدامة الخدمات، وتأمين احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، ومساندة القرى الأشد احتياجاً.

أكبر مبادرة إطعام في مصر لتأمين احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ومساندة القرى الأشد احتياجا

وتأتى مبادرة «خيرك سابق» فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية تكاتف كل الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية لمواجهة آثار الأزمة العالمية، وتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائى للأسر المستهدفة، إضافة إلى استكمال نهج التحالف فى إطلاق المبادرات والأنشطة التنموية غير التقليدية الساعية لاستدامة الخدمات طوال العام، والانتشار فى كافة ربوع مصر، كما تستهدف غير القادرين الذين أثرت عليهم الأزمة العالمية الراهنة بشكل سلبى، وذلك لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر والفئات الأكثر احتياجاً بالقدر الكافى وبالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وخطط التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى لانطلاق مبادرة «خيرك سابق»، من خلال ثلاثة مستويات لتحقيق الأهداف المنشودة، أولها: توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة، إذ تستطيع الأسر من خلاله شراء المستلزمات الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيه وحد أقصى 500 جنيه، من خلال المنافذ المتعددة التى يتم الإعلان عنها بشكل متتابع.

وزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة في منازلها

ويأتى المستوى الثانى للمبادرة من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة فى منازلها، ويتم ذلك من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالتحالف الوطنى، إضافة إلى شبكة جمعيات قاعدية تتواصل بشكل مباشر مع التحالف ومؤسساته، كما يتم توزيع الكراتين من خلال فرق متطوعى كيانات التحالف المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، ويشمل المستوى الثالث والأخير من «خيرك سابق» توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف أو تدشين سلاسل مطابخ وتكيات بكافة المحافظات. وتستمر المبادرة خلال شهر رمضان، وتستهدف إطعام 25 مليون أسرة خلال الشهر الكريم.

ويأتى تحت مظلة مبادرة «خيرك سابق» عدد من المبادرات فى مختلف محافظات الجمهورية، ومنها مبادرة «شتاء دافئ» فى محافظة الغربية التى تتم بالتعاون مع «خيرك سابق»، حيث تم توزيع عدد كبير من البطاطين على الأسر الفقيرة داخل المحافظة، فى محاولة للتخفيف عن غير القادرين، إضافة إلى حملة أخرى لتوزيع كراتين مواد غذائية تحت عنوان «إحنا معاك». وفى الفيوم وزع التحالف الوطنى، فى إطار مبادرة «خيرك سابق»، 9 آلاف كرتونة مواد غذائية و70 ألف لحاف، و6 آلاف قطعة ملابس بمركز يوسف الصديق، كما تم إطلاق قافلة تضم عدداً من الأطباء والأدوية والمساعدات الغذائية.

وكان التحالف قال فى بيان سابق إن اسم «خيرك سابق»، الذى أطلق على المبادرة، يأتى تأكيداً على إرساء مبادئ التكافل بين كل الشرائح المجتمعية المستفيدة، ومن خلال الفعاليات التى تقوم بها المبادرة بالتعميم على الجمعيات القاعدية باستمارة تقديم طلب إطعام شهرى، حتى يتم بمقتضاها وصول الدعم والمساعدات الغذائية الأنسب من خلال كيانات التحالف الوطنى إلى كل الأسر المستفيدة فى كافة محافظات الجمهورية.