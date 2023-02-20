الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 7 أسابيع.. كم سعر الجرام عيار 21؟

استقر الذهب دون 1850 دولارًا للأوقية اليوم، بالقرب من أضعف مستوياته في سبعة أسابيع حيث أثرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى من المتوقع، والتصريحات المتفائلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على سعر المعدن.

وأظهرت أحدث البيانات أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق في يناير، وهو أكبر ارتفاع في سبعة أشهر وأعلى من توقعات السوق عند 0.4%، بينما انخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية بشكل غير متوقع.

أسعار الفائدة الأمريكية

جاءت هذه التقارير في أعقاب بيانات مبيعات التجزئة القوية وقراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من المتوقع، ما يدعم حالة المزيد من التشديد النقدي.

وأشار بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أنهم منفتحون على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي خلال مارس المقبل لخفض التضخم.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والمزيد من تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار الذهب اليوم

محلياً، ظل الذهب على تراجعه في محال الصاغة بمصر، بعد سلسلة من الخسائر في الجرام الأيام الماضية، وسجل عيار الذهب 24 الأكثر نقاءً 1,931 جنيها، وسجل عيار 21 سعر 1,690 جنيها، كما سجل الذهب عيار 18 سعر 1,449 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ 13,520 ألف جنيه.