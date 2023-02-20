انتعاشة في سوق الأقماش مع قرب الاحتفال بعيد الأم.. المتر يبدأ من 30 جنيها

تشهد أسواق الأقمشة والمفروشات، إقبالا من جانب المواطنين على شراء الستائر طوال العام، ولكنة يزداد مع اقتراب بدء الفصول الموسمية خاصة الصيف، بالإضافة إلى أن العديد من المواطنين ينتظرون العروض والتخفيضات التي تقام شهر مارس من كل عام بمناسبة عيد الأم لشراء الهدايا.

عروض وتخفيضات على الستائر احتفالا بعيد الأم

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الأزهر، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إنه مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم تقدم العديد من محلات المفروشات والأقمشة عروضا وتخفيضات على كل أنواع الستائر، وذلك بداية من شهر مارس 2023، إذ تتحدد الأسعار وفقا للنوع والمقاس والخامة.

وقال الحاج محسن عبد الجواد، أحد تجار الأقمشة أن الأسواق مليئة بالعديد من الأنواع والخامات والمقاسات الخاصة بالستائر والتي تتحدد أسعارها، وفقا ما يطلبه المواطن، بالإضافة إلى أن الإقبال على الشراء يزداد مع بدايه فصل الشتاء والصيف حيث يقوم العديد من المواطنين داخل منازلهم بوضع ستائر ثقيلة طوال فصل الشتاء، لتدفئة المنزل وتغيرها مع بداية فصل الصيف.

وأوضح أن الإقبال على شراء الستائر، يزداد في فصل الصيف، نظرا إلى أنه من المتعارف عليه أنه موسم المقبلين على الزواج، وبداية مارس 2023 تقدم العديد من محلات المفروشات والاقمشة عروضا وتخفيضات على الستائر بكل انواعها يستغلها الكثير من المواطنين ويقومون بالشراء.

أسعار الستائر في الأسواق

وأضاف أحد تجار الأقمشة والمفروشات أن أسعار ستائر الباك أوت تتراوح بين 195 و490 جنيها، والستارة القطيفة 2 متر تبدأ من 150 جنيها، والمتر من 80 جنيها، والشيفون يبدأ من 35 جنيها للمتر.

بينما تبدأ أسعار ستارة بلكونة قماش ثقيل خشن من 25 جنيها، والحرير سعر المتر يبدأ من 80 جنيها، وسعر متر الستارة الشمواه يبدأ من 65 جنيها.

المتر يبدأ من 30 جنيها

ومن جهته، قال محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة، في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك أنواع وأشكال عديدة من الستائر متوفرة في الأسواق، والمواطن من يحدد سعر الستارة التي يريد المواطن شرائها، وذلك من خلال الخامة والمقاس الذي يختاره، حيث يبدأ سعر متر الستارة في الأسواق من 30 جنيها.