أستاذ اقتصاد: حصول مصر على جائزة شرفية من البنك الدولي «شهادة ثقة»

قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، إنّ منح البنك الدولي لمصر جائزة شرفية في دعم المنافسة ومواجهة الاحتكار، وتعد شهادة ثقة من مؤسسة دولية هامة لكافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة السياسات الإحتكارية، إذ أن جهود الدولة توطد فكرة الحياد التنافسي.

وأضاف البهواشي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة بذلت جهودا كبيرة خلال الآونة الأخيرة لحماية المواطن البسيط، والتصدي للممارسات الاحتكارية، التي أتبعها بعض التجار عقب الأزمات الدولية المتتالية، أبرزها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

زيادة الدور الرقابي على السلع

وأوضح أستاذ الاقتصاد أنّ جهود الدولة ملموسة لدى الواطن البسيط، من خلال زيادة منافذ بيع السلع الغذائية، إضافة إلى زيادة الدور الرقابي على السلع، فضلًا عن تكاتف كافة أجهزة الدولة لمنع السياسات الاحتكارية، من خلال خلق سوقا موازيا بالتعاون مع كافة الوزارات لتوفير السلع الأساسية، ونجحت الدولة بهذا الدور بصورة كبيرة.

زيادة منافذ توزيع السلع الاستهلاكية

وأكد أنّ جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية ساهم بصورة كبيرة في توفير السلع، خاصة مع زراعة هذه الرقعة الزراعية بالزراعات الاستراتيجية كقصب السكر والبنجر والقمح والذرة، مع زيادة منافذ توزيع السلع الاستهلاكية بالتعاون ما بين وزارة الزراعة والتموين.