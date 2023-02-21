البنك الدولي: الناتج المحلي ببريطانيا لن يشهد أي تغيير في أواخر 2022

ذاعت قناة «النيل للأخبار» تقريرا بعنوان «عام على الحرب في أوكرانيا.. والاقتصاد أبرز ضحاياها» رصد الأوضاع الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية بعد مرور عام على اندلاعها، فلا تزال معدلات التضخم مرتفعة تحاصر الاقتصاد العالمي سواء بالدول النامية أو المتقدمة.

تقرير البنك الدولي

ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي سجلت معدلات التضخم أكثر من 5% في 83.3% من البلدان المنخفضة الدخل و90.2% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و 91% بالشريحة العليا بالبلدان متوسطة الدخل.

وأشار التقرير الذي رصد أسعار المواد الغذائية عن الشهور من أكتوبر 2022 ويناير 2023، إلى تسجيل نحو 85.7% من الدول مرتفعة الدخل ارتفاع في التضخم حيث ارتفعت أسعار الذدرة والقمح والأرز بنسبة 1% و2% و5% على التوالي.

وأضاف التقرير أن استطلاع حديث لخبراء اقتصاديين، أكد أن فرص الركود بعام 2023 تبلغ 61%، وذلك بعد أن سجل الاقتصاد الأمريكي الأكبر بالعالم نموًا بالعام 2022 ولكن بوتيرة أبطئ من العام 2021.

وفي بريطانيا أظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لن يشهد أي تغيير في الأشهر الـ3 الأخيرة من عام 2022، وذلك بعد أن تراجع بنسبة 0.3% بالأشهر الـ3 المنتهية بسبتمبر 2022.

وأوضح التقرير أن المانيا وهي الاقتصاد الأكبر بأوروبا فقط ارتفعت أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع في يناير بنسبة 17.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث كانت أسعار الطاقة مسؤولة إلى حد كبير عن الزيادة، إذ أرتفعت بنسبة 32.9% على أساس سنوي.