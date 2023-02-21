ضبط شخصين لتعديهما على آخر بالضرب وتعريضه للعقر من كلب في المرج

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بتعرض أحد الأشخاص للعقر من قِبل كلب وإصابته بجرح سطحى بالظهر.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و (شخصين ، مقيمان بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى على (آخر) بالضرب فقام على إثرها المشكو فى حقهما بالتعدى عليه بالسب وقيام الكلب الخاص بأحدهما بعقره مما نتج عنه إصابته المشار إليها .عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما الكلب .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.