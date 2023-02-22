61 فيلما في الدورة السابعة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة.. يعقد 5 مارس

كشفت الإدارة الفنية لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن مشاركة 61 فيلما ضمن مسابقات وبرامج المهرجان المختلفة في دورته السابعة التي ستعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل، والذي سيشهد تكريم عدد من النجوم أبرزهم نبيلة عبيد نجمة مصر الأولى، والإعلامية درية شرف الدين.

مسابقة الأفلام الطويلة

وقالت المخرجة ماجي مرجان المستشار الفني للمهرجان، إن مسابقة الأفلام الطويلة تضم 10 أفلام تمثل 5 قارات، من بينها فيلمين من مصر هما جولة ميم المملة إخراج هند بكر في عرضه العالمي الأول، ومش زيهم إخراج نادية فارس في عرضه الأفريقي الأول

وأشارت إلى مشاركة ثمانية أفلام أخرى في عرضها الأفريقي الأول وهي، بانو من أذربيجان إخراج تامينا رافيللا، والأم من بلغاريا إخراج زورنيستا صوفيا، وسيمريت من سويسرا إخراج كاترينا موانا، وعلاقة حبي بزواجي إنتاج مشترك بين ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وبولندا وإخراج سيجني بومان، ومغنية روك الصحراء إنتاج مشترك بين الجزائر وكندا وإخراج سارة ناصر، وجونج سان من كوريا الجنوبية إخراج جونج جي هي.

كما تتضمن المسابقة أفلام الخط الفاصل إنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإخراج أوسولا بيير، وباولا إنتاج مشترك بين الأرجنتين وإيطاليا وإخراج فلورنسيا ويبي.

مسابقة الأفلام القصيرة

وأضافت ماجي مرجان، أن مسابقة الأفلام القصيرة تضم 18 فيلما من بينها 4 أفلام مصرية ثلاثة منها في عرضها العالمي الأول وهي، إن غاب القط إخراج ماريان حنا، وسفرة دايمة إخراج يحيى الحلو، وسواح إخراج منى يحيى، إضافة إلى فيلم هي في برلين إنتاج مشترك مع ألمانيا وإخراج سندس شبايك في عرضه الأول بالشرق الأوسط.

وأشارت إلى جانب 14 فيلما أخرى هي، أقبّلك بالعسل من فرنسا، وبادجر من سنغافورة في عرضه العالمي الأول، وما بين المنزل من رومانيا في عرض أول بالشرق الأوسط، وكروكا من الأردن، وشريط فيديو تبدل من السعودية، ودورة المياه حيث تموت العثث من تشيلي في عرضه العالمي الأول، وقهوة من كندا، ويد أمي من العراق، وإنها تحتاج إلى قرية من أرمينيا في عرض أول بالشرق الأوسط، و2 أو 3 أشياء لا أعرفها عنها من فرنسا في عرض أول بالشرق الأوسط، والأعراف من أسبانيا، والشاطئ الآخر من كندا، إضافة إلى فيلمين من لبنان هما يوم إجازة عرض أول بالشرق الأوسط وممزق في عرضه العالمي الأول.

وأشارت ماجي مرجان، إلى أن مسابقة الأفلام المصرية الطويلة، يشارك فيها 5 أفلام، من بينها الفيلمين المشاركين في مسابقة الأفلام الطويلة الدولية مش زيهم وجولة ميم المملة، إضافة إلى 3 أفلام أخرى هي الورشة، بطولة نضال الشافعي وسهر الصايغ وحمزة العيلي وحنان سليمان وإخراج محمد حمدي في عرضه العالمي الأول، وجحر الفئران إخراج محمد السمان في عرضه العالمي الأول، و"كاملة" بطولة إنجي المقدم وفراس سعيد ومي الغيطي وإخراج جون إكرام في عرضه الأفريقي الأول.

أفلام ذات أثر

وأوضحت أن مسابقة أفلام ذات أثر التي ينظمها المهرجان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تضم 7 أفلام هي: «ست الحبايب ولازم نبدأ بالفن إخراج مهند دياب، والأميرة النائمة إخراج عبدالفتاح زيدان، ونادية وبرواز إخراج رفيق جوزيف، وقبل الأدان إخراج سوزي فوزي، والعروسة إخراج فريق عمل ورش مهرجان أسوان».

وأشارت إلى أن برنامج أفلام الورش يضم 11 فيلما ما بين روائي ووثائقي من إبداع فتيات وشباب أسوان، وهي «6 أخوات ونظرة ولما ينام الليل والثلاثاء والأربعاء وحامد وبديعة وحلم البعيد وردوا السلام والوتد وده كان وفيلم سياحي ووردة»، موضحة أن برنامج سينما الأطفال يضم 12 فيلما سيتم عرضها يوميا في عروض صباحية لطلاب المدارس الإبتدائية بمحافظة أسوان.