مسئولو الإسكان في جولة تفقدية بالمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»

أجرى مسئولو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بمدينة العبور الجديدة، لمتابعة سير العمل ودفع معدلات الإنجاز الخاصة بالمشروع، رافقهم مسئولو جهاز مدينة العبور الجديدة، والمشروع، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين

وخلال الجولة، تابع مسئولو الوزارة، سير العمل ببعض الأعمال بالمشروع، وبينها، أعمال تجهيزات بنود التشطيبات للوحدات والعمارات والأعمال الإنشائية بعددٍ من العمارات، مشددين على مسئولي الشركات المنفذة سرعة الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية بالطريق الرابط بين منطقة الـ 2600 فدان والطريق الدائري الأوسطي، والذي يحقق سيولة مرورية أكبر بالمدينة بطول حوالي 1 كم، وبعروض تتراوح بين 30 مترا و50 مترا، حيث يجري حالياً تنفيذ أعمال زراعة النخيل بالجزيرة الوسطى بالطريق.

كما أكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائري الإقليمي وكذلك الطريق الدائري الأوسطي، حفاظا على سهولة الحركة المرورية وتيسير حركة تنقلات المواطنين داخل المدينة، مضيفاً أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بطريق R2 بطول ١١ كيلو مترا، والطبقة الأسفلتية بالطريق الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي من جهة والطريق الدائري الإقليمي من جهة أخرى مروراً بالأحياء السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة، وتشمل الحيين 15 و16، وذلك في إطار الخُطة المتكاملة للطرق الجاري تنفيذها لربط مدينة العبور الجديدة بمختلف المحاور والطرق الرئيسية المحيطة بها.

استكمال أعمال العدَّاية النفقية أسفل الدائري الأوسطي

وأشار إلى أنه جارٍ أيضاً استكمال أعمال العدَّاية النفقية أسفل الطريق الدائرى الأوسطى بهدف تمرير المرافق الرئيسية بالمدينة، مؤكداً ضرورة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمدينة.

كما تابع رئيس جهاز العبور الجديدة، معدلات التنفيذ بمواقع عمارات سكن كل المصريين بالحي 14، والتي تضم 806 عمارات بالإضافة إلى 7 أسواق تجارية، و4 مراكز طبية و5 مدارس بمراحل مختلفة.