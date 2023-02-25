شركة المياه تعلن زيادة عدد الفائزين بجوائز مسابقة «كل نقطة بتفرق»

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إطلاق مسابقة «أبطال المياه»، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بهدف ترشيد استهلاك المياه.

رسائل الحفاظ على المياه والبيئة

وأشارت الشركة عبر صفحة «كل نقطة بتفرق»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن المسابقة تهدف نشر السلوكيات الصحيحة والمثلى في التعامل مع المياه من خلال أغنية يقدمها شخصية بطل خارق يدعى «سوبر كيميت» ويوجه من خلال كلمات وحركات الأغنية رسائل الحفاظ على المياه والبيئة.

الفائز من يحقق أعلى مشاهدات

وكشفت القابضة عن زيادة عدد الفائزين بالمسابقة ليصل عددهم إلى 75 فائزا على مستوى جميع المحافظات، لمن يحقق أعلى مشاهدة لفيديو المشترك والفريق التابع له، وسيجري تقديم مكافأة مالية لكل فرد بقيمة 300 جنيه لكل شخص في الفريق بحد أقصى 5 أشخاص، إضافة إلى أن كل شركة تابعه للمشترك الواقعة بنطاق محافظته ستكافئ الثلاث فرق الفائزة في نطاقها الذين حصلوا على أعلى مشاهدة.

الجوائز الأولى

وأوضحت أنها رصدت جائزة زيادة للخمس فرق الأولى الذين سيحصلون علي أعلى خمس مشاهدات على مستوى الجمهورية ليحصل كل فريق على 950 جنيهًا إضافة إلى 50 جنيهًا سيتم سدادها من قيمة فاتورة المياه لأحد الاشتراكات اللي سيحددها قائد الفريق الفائز من خلال مسئول التوعية بالشركة.

الشروط الواجب توافرها في المشتركين

وأعلنت الشركة شروط المسابقة كالتالي:

- صور فيديو لنفسك / لفريقك بحركات الأغنية وارفعه على صفحتك، وأعمل منشن لصفحة «كل نقطة بتفرق» وهاشتاج #كل_نقطة_بتفرق

- ابعت اللينك هنا في الكومنتات ومنشن لخمسة من أصحابك.

- «ماتنساش تكتب لنا (اسمك - سنك - ومحافظتك) في الكومنتات ومتنساش تحدد محافظتك علي بروفايل الصفحة بتاعتك علشان نقدر نحدد شركة المياه والصرف اللي أنت تابع لها».