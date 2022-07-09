«مياه قنا» تطلق حملة لترشيد الاستهلاك خلال عيد الأضحى: كل نقطة بتفرق

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، عبر منشور على صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إطلاق حملة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه، خلال أيام العيد؛ للحفاظ على شبكات المياه والصرف.

كل نقطة مياه بتفرق

واستعانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، بشخصية اعتبارية، وقالت: «مع قرب العيد اتعودنا نغسل السجاجيد.. الست عطيات بتستهلك طن ميه علشان تغسل سجادة واحدة بس..! تعرف إن الطن ده يعني 1000 لتر ميه بتضيع.. ودي كمية بيحتاجها 500 فرد في اليوم للشرب فقط!.. خلونا نغير من عاداتنا ونحافظ على المياه ونقضي أحلى عيد مع بعض.. علشان كل نقطة بتفرق».

خطوات لترشيد استهلاك المياه

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، ربّات البيوت باتباع بعض الخطوات لترشيد استهلاك المياه، وهي:

- استخدام غسالة الملابس بكامل حمولتها لتوفير المياه والاستهلاك.

- استخدام ضغط المياه المنخفض عند غسيل الأطباق.

- استخدام رشاش المياه في ري النباتات بدلا من الخرطوم لترشيد الاستهلاك والحفاظ على كل نقطة مياه.

حرص الشركة في تقديم خدمة أفضل للمواطنين

وذكرت شركة مياه الشرب، أنّها نظمت حملات ‏توعية ميدانية وسط العملاء عن مخلفات الأضاحي وكيفية الحفاظ على البيئة، وشبكات الصرف الصحي، مؤكدة حرص الشركة في تقديم خدمة أفضل للمواطنين ضمن برنامج الأنشطة المستدامة لتوعية العملاء بضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي في ظل توجيهات المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

الميادين والمناطق ذات الكثافه السكنية

فيما نظمت إدارة التوعية والإعلام بالشركة حملات للتوعية المواطنين بالميادين والمناطق ذات الكثافة السكنيه والشوارع، وكيفية التخلص الآمن لمخلفات الأضاحي وعدم إلقائها في مطابق الصرف الصحي في أثناء عيد الأضحى المبارك.