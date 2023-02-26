الحياة الآن.. مباشر: الانتهاء من مشروع محطة معالجة الألفي بالدقهلية يونيو المقبل

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «محطة معالجة قرية الألفي يستفاد منها لاستصلاح وزراعة 10 آلاف فدان».

الانتهاء من المشروع يونيو المقبل

وقال المهندس أحمد عفيفي، مدير مشروع محطة معالجة قرية الألفي بمركز شربين في الدقهلية، إن نسبة تنفيذ المشروع وصلت إلى 98 % من الأعمال المدنية، ويجرى الانتهاء من الأعمال المدنية والخوازيق في يونيو المقبل، وجار العمل على الأعمال الميكانيكية والمواسير بين الوحدات.

وأضاف «عفيفي»، أن خطوط الطرد وصلت للمحطة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المحطة في يونيو المقبل، لافتا إلى أن محطة الألفي تخدم قرى الحصص والسعدية والبط والشناوي، بمعدل طاقة 8000 متر مكعب يوميا.

من جانبها، قالت المهندسة أمل الشحات، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين، إن مركز شربين شهد مشروعات كبيرة مؤخرا في عدد من المجالات ولا سيما المجال الطبي والخدمات مثل الصرف الصحي والمياه ومحطات معالجة وتحلية.

نقلة نوعية في مركز شربين

وأوضحت «الشحات» أن مبادرة حياة كريمة نقلت مركز شربين نقلة كبيرة في شتى المجالات، حيث جرى إنشاء 8 مجمعات خدمية تضم مراكز تكنولوجية.