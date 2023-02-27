«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم: تأثر البلاد بكتل هوائية دافئة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الاثنين، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

كتلة هوائية من شبه الجزيرة العربية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية تمدنا بكتل هوائية دافئة نهارا مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ويساعد على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس اليوم دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الرياح تنشط على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

شبورة مائية صباحا

وتابعت: «وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية».

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 25 درجة مئوية.

جنوب سيناء 27 درجة مئوية.

شمال الصعيد 27 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 30 درجة مئوية.