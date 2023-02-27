«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم: ارتفاع الحرارة 3 درجات.. (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة مستمرة خلال الأيام المقبلة، بنحو 3 درجات عن أمس.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى تكون 25 درجة مئوية نهارا، لأن مصادر الكتل الهوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مرتفعة في درجات حرارتها، بالإضافة إلى مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يساعد بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار.

أجواء مائلة للدفء

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال فترة النهار، سنشعر بالأجواء المائلة للدفء على أغلب المناطق الشمالية مرورا بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد، وأجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار».

انخفاض قيم الحرارة بشكل ملحوظ في الليل

وأكدت «غانم»: «عندما تغيب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وبخاصة خلال ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، لكن درجة الحرارة خلال فترة الليل تحسنت بشكل كبير، وأصبحنا نسجل درجات حرارة ما بين 12 و13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وبالتالي فإن أجواء فترة الليل ستكون باردة إلى شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية، خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر».