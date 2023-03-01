«مستقبل وطن» ينظم فعاليات في المحافظات.. أبرزها توفير سيارة الخدمات البريدية

نظم حزب مستقبل وطن، أمس الثلاثاء، عددا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

أعمال حزب مستقبل وطن في الوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، للمواطنين في قرية المنيرة بمركز الخارجة، وتضم 7 تخصصات طبية مختلفة منها «جلدية - باطنة - أنف وأذن وحنجرة- أمراض نساء وتوليد- أسنان - عظام – أطفال - رمد».

وتضمت القافلة الكشف وصرف الدواء بالمجان لـ524 مواطنا من أبناء القرية والقرى القريبة منها وعمل تحاليل سكر وضغط دم وتطعيم أطفال من مواطني قرى المنيرة، بمشاركة فريق من أمانة الحزب المتطوعين في التنظيم بالقافلة.

وفي محافظة المنوفية، أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، منفذ «أهلا رمضان»، لتوفير كل السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين في قرية كفر شبرا بلوله بمركز ومدينة منوف.

وجاءت المعروضات بأسعار مدعمه تناسب الجميع، وشهد المنفذ إقبالا كبيرا من المواطنين، كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، إقامة سلسلة المعارض لبيع السلع الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة للمواطنين، في قرية الكتامية بمركز الباجور، وشمل المعرض جميع مستلزمات الأسرة المصرية وكافة احتياجاتها من ملابس وأدوات منزلية وجهاز للعرائس ومفروشات وسلع غذائية، وشهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين.

سلسلة المعارض لبيع مستلزمات الأسرة

كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، إقامة سلسلة المعارض لبيع مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة للمواطنين في قرية ساقية أبو شعرة بمركز أشمون، وشمل المعرض جميع مستلزمات الأسرة المصرية وفي مقدمتها السلع الغذائية واللحوم المجمدة والمفروشات والملابس والأحذية والأدوات المنزلية، وشهد المعرض إقبالا جماهيريا بسبب أسعاره المخفضة وجوده المعروضات.

وفى محافظة القاهرة، أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض «أهلا رمضان»، لتوفير كل احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة للمواطنين في قسم الأزبكية، وشمل المعرض بيع السلع الغذائية والتموينية والخضروات بسعر مخفض، وشهد المعرض إقبالًا كثيفًا من المواطنين.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية لتكريم عمال النظافة، في قسم الشروق، تحت عنوان «رسالة شكر»، والتي استهدفت تقديم الشكر لعمال النظافة، تقديرًا لجهودهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتقديم هدايا لهم.

وفي محافظة الجيزة، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، من إقامة سلسلة المعارض لبيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، في قرية الكوم الأحمر بمركز أوسيم، المجالات، حيث شهد مركز أوسيم، وسط إقبال كبير من أهالي القرية على المعروضات التي تلبي كافة مستلزمات المنزل المصري وبأسعار مخفضة.

كما أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، منفذا لبيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين، في قرية الطرفاية بمركز البدرشين، تحت شعار «لا للغلاء»، وجرى البيع بسعر 170جنيها للكيلو، وشهد المنفذ إقبالا كبيرا من أهالي القرية.

سيارة الخدمات البريدية

وفى محافظة الإسكندرية، تمكنت أمانة الحزب بالمحافظة، من توفير سيارة الخدمات البريدية لصرف المعاشات والتأمينات في شارع 30 بقسم المنتزه ثان، تسهيلًا على أهالي الدائرة، وشارك عدد من شباب أمانة القسم في تنظيم عملية سير المواطنين للتسهيل عليهم خلال عملية صرف المعاشات.