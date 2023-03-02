طالب تمريض بالفيوم يطلق مبادرة لمساعدة المرضى مجانا: «صدقة بعلمي وعملي»

دشن الشاب العشريني عبد الرحمن التوني، مبادرة محانية أطلق عليها «معاك وقت الشدة»، لمساعدة من يحتاجون للمساعدة في تخصصه، رغم أنه مازال طالبا بكلية التمريض.

مبادرة طالب التمريض

«فيه ناس محتاجة خدمات تمريضية وظروفهم متسمحش بيها، هنا بقى يكون دوري وأروحلهم في أي وقت حتى لو في نص الليل» كلمات بدأ بها «التوني»، حديثه مع «الوطن» موضحا أنها لم تكن المرة الأولى التي يعمل فيها لمساعدة المرضى مجانا.

في عام 2020، كان ابن محافظة الفيوم، ضمن الفريق الخاص للرعاية المنزلية، لكنه فضل الاهتمام بحالات كورونا المنعزلين في المنازل، موضحًا: «فترة كورونا مكنش فيه حد بيوافق يشتغل معاهم حتى لو بمقابل رمزي، فأنا كنت بروح وأساعدهم واللي مش معاه فلوس كان عادي بالنسبة لي» حسب تعبيره.

خدمات مبادرة «معاك وقت الشدة»

تركيب كانيولات، وحقن، وسحب دم، وحقن شرجيه، فضلا عن تركيب قسطرة أو رايل أو تغيير ع جرح، أبرز الخدمات التمريضية التي تقدمها مبادرة صاحب الـ23 عاما «معاك وقت الشدة»، موضحا أن هذه المبادرة تُطبق داخل نطاق محافظة الفيوم فقط.

«المبادرة الأولى كانت بمقابل رمزي، لكن دلوقتي قررت أعملها بدون مقابل للتخفيف عن أعباء المريض غير القادر على الدفع، كصدقة بعلمي وعملي» حسب ما ذكره «عبدالرحمن»، مشير إلى أن منذ تدشين المبادرة «معاك وقت الشدة» تلقى العديد من الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الطبية المنزلية.

الإعلان عن مبادرة عبد الرحمن التوني

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن «عبدالرحمن» عن مبادرته بجميع التفاصيل التي تصل المرضى به، وعن الخدمات التي يقدمها، «بسيب تلفوني مفتوح 24 ساعه في أي وقت حد بيرن عليا حتى لو نايم مش بتأخر عليه الحمد لله» هكذا عبر الطالب.