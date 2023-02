منظمة دولية تحسم جدل استمرار زلازل الشرق الأوسط: تضعف مع الوقت

حسم المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل «EMSC»، وهو منظمة دولية غير حكومية مقرها فرنسا، الجدل الدائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحول منطقة «الشرق الأوسط»، و«شرق البحر المتوسط» إلى منطقة «زلازل نشطة»، وذلك تزامنًا مع الزلزاليين الكبيرين اللذين ضربا دولتي سوريا وتركيا، وخلفا وراءهما عشرات الآلاف من الوفيات والمصابين.

وتلقى المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، استفسارات عدد من الأفراد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حول مستقبل الهزات الارتدادية والزلازل التي تحدث بشكل مستمر في تركيا على وجه التحديد عقب الزلزالين الكبيرين الأخيرين.

ورد خبراء «المركز الأورومتوسطي»، على الاستفسارات، مؤكدين أنه من الطبيعي أن يعقب «زلزالان هائلان» - مثلما حدث بقوة 7.5، و7.8 ريختر في تركيا وسوريا- توابع خاصة بهما، وهما توابع من المرجح أن تستمر لفترة قد تُقدر بـ«أسابيع وشهور».

وكانت هناك أنباء تردد وتتناقل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن أن استمرار الزلازل في تركيا وسوريا وعدة دول خلال الأيام الماضية دليل على تحول المنطقة لتشهد زلازل بصفة دائمة، وهو ما حسمه رد خبراء «الأورومتوسطي»، بأنها ستستمر لفترة، لكن ليس للأبد.

وأضاف خبراء «المركز»، أنه لحسن الحظ، ينخفض معدل وشدة الهزات الارتدادية بمرور الوقت، مشيرة إلى أن العالم يشهد قرابة 15 زلزالا سنويا على المستوى الدولي من الحجم الكبير الذي يزيد عن 7 ريختر، لكن كثيرًا ما تحدث تلك الزلازل بعيدًا عن المدن، ولا تشكل أية تهديدات تذكر.

Yes it is normal a M7.8 and a M7.5 are 2 massive quakes. They both generate their own aftershocks and they are likely to continue for weeks and months. Fortunately, their rate decreases with time. Stay safe https://t.co/FEfFnHcI98