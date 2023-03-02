5 مشاهد مؤلمة بوفاة 6 أشخاص غرقا في بئر قنا.. «ماتوا في حضن بعض»

مشاهد مؤلمة في واقعة «بئر قنا الجوفي» داخل مزرعة على الطريق الصحراوي الشرقي قنا سوهاج، إثر غرق 6 شباب من أبناء مركز منفلوط بأسيوط، ومن بين المشاهد المؤثرة، العثور 3 جثث في حضن بعضهما البعض، وانهيار أسرهم خلال تشيع الجثمان، ووفاة جدة أحدهم حزنا على الفراق.

ضحايا بئر مياه قنا الجوفي.. استخراج 3 جثث في وضع الاحتضان

وبحسب التحريات، قال ابن عم الشباب الستة من عائلة واحدة في مركز منفلوط في أسيوط، أنه كان يعمل مع الضحايا وبعد انتهاء الدوام توجهوا للاستحمام داخل حوض بئر المياه الجوفية بعمق نحو 7 أمتار، وبعد ساعة توجه للاطمئنان عليهم وحدثت الفاجعة بغرقهم.

وتابع، أنه أثناء انتشال الجثث من داخل بئر المياه جرى استخراج 3 جثث في «وضع الاحتضان».

حبل النجاة انقطع على ضحايا بئر قنا الجوفي

وأضاف أن عمق بئر قنا الجوفي كان عميقا، ومن يدخله كان يخرج عن طريق حبل مثبت في اليابسة، وعندما عثرت على الضحايا غرقا داخل البئر وجدنا أنه مقطوع، الأمر الذي منع خروجهم للبر ووفاتهم غرقا.

حزن في محيط مشرحة مستشفى قنا العام

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أهل الضحايا الستة مشرحة مستشفى قنا العام، وبعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية جرى نقل الجثث بواسطة سيارات نقل الموتى في مشهد جنائزي حزين إلى محافظ أسيوط.

انهيار عائلات ضحايا بئر قنا

انهارت أمهات ضحايا بئر قنا الستة في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط وسط حالة من البكاء الهستيري، الأمر الذي أدمى قلوب المشيعين خلال دفن الجثامين بمقابر العائلة.

وفاة جدة الضحايا حزنا على فراقهم

قال أحمد فرغلي، ابن عم ضحايا حادث قنا، إن جدتهم توفيت بسبب الصدمة التي تلقتها لوفاتهم وحزنا عليهم وشيع جثمانها قبل دفن الضحايا.

كان 6 أشخاص لقوا مصرعهم، مساء الأربعاء، داخل بئر المياه الجوفية بمزرعة على طريق قنا سوهاج الصحراوي الشرقي، وتلقت غرفة العمليات بقنا إخطاراً من هيئة الإسعاف يفيد بسقوط عدد من الأشخاص فى بئر مياه جوفية على طريق على طريق قنا- سوهاج الصحراوي الشرقي بعد كارتة قنا .

أسماء ضحايا بئر قنا الجوفي

وجاء أسماء ضحايا بئر المياه الجوفية بالمزرعة هم «عبد الرحمن مختار صيام فرغلي، وتامر حسني محمد فرغلي 16 عاما، وحازم أحمد محمد فرغلي 15 عاما، وعبدالرحمن علي محمد فرغلي 15 عاما، ويوسف أحمد رفيق فرغلي 14 عاما، ومصطفى هاشم بدر فرغلي 15عاما، جميعهم من عائلة واحدة، من مركز منفلوط في محافظة أسيوط.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ووضع الجثث في مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف جهة التحقيق.