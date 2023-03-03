شعبة الدواجن: من المتوقع استمرار انخفاض سعر البيض حتى يصل إلى 95 جنيها

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، إن سعر بيض المائدة يشهد حالة من التراجع الملحوظ في الوقت الحالي، حيث إن هناك زيادة كبيرة في إنتاج البيض، ويتراوح سعر البيض ما بين 92 إلى 93 جنيها من أرض المزرعة.

وأوضح السيد في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن سعر طبق البيض سجل حوالي 100 جنيه بالنسبة للمستهلك، كما أن زيادة الكمية المعروضة من البيض بالأسواق أدت إلى انخفاض السعر في ظل وجود الإنتاج الهائل من البيض.

إنتاج بيض المائدة أكبر بكثير من الاستهلاك

وأشار السيد إلى أن إنتاج مصر من بيض المائدة أكبر بكثير من الاستهلاك، حيث إن مصر تنتج حوالي 14 مليار بيضة في العام الواحد، بينما يوجد فائض من الإنتاج يتم تصديره إلى بعض الدول الأخرى، فلا توجد أي مشكلة بالنسبة للبيض.

الأعلاف مستقرة بشكل جيد في الوقت الحالي

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، أن أسعار الأعلاف مستقرة بشكل جيد في الوقت الحالي، حيث إن سعر الأعلاف حوالي 22 ألف جنيه للطن، ولا يوجد أي مشكلة أو أزمة فيما يخص الأعلاف، ولن تحدث هذه المشكلة مرة أخرى.

وتابع السيد أنه من المتوقع أن يزداد حجم الطلب المحلي على البيض مع دخول شهر رمضان ومن الجيد استقرار السعر، حيث يعد من الوجبات الرئيسية على السحور، كما أنه من المتوقع انخفاض سعر طبق البيض خلال الفترة المقبلة حتى يصل السعر إلى 95 جنيها للمستهلك.