تفاصيل مسابقة أفضل فريق لتطوير صناعتي حطب الحنة والصدف بجامعة بنها

أعلنت جامعة بنها بدء تلقي طلبات المشاركة في مسابقة اختيار أفضل فريق تطوير لصناعتي «حطب الحنة» و«الصدف»، ضمن مسابقة جهاز تنمية المشروعات لدعم وتطوير الصناعات الحرفية على مستوى المحافظة والجمهورية.

اهتمام الدولة المصرية بقطاع الحرف اليدوية والتراثية

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها لـ«الوطن»، إن تنظيم المسابقة يأتي في ظل اهتمام مؤسسات الدولة بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، والحفاظ على الهوية المصرية، وكيفية ربط التكنولوجيات الحديثة وجهود الشباب لتطوير هذا القطاع.

مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا

وأضاف رئيس جامعة بنها، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ممثلا في مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا «تايكو» أطلق مسابقة لاختيار أفضل فريق تطوير من بين طلاب السنة النهائية وقبل النهائية من مختلف الكليات بالجامعة، للمشاركة في مسابقة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، والتي تهدف لدعم أفضل فرق على مستوى مصر.

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن النطاق الإقليمي الذي تنتمي إليه جامعة بنها يضم عديدا من الحرف التراثية الأصيلة المتميزة، ومنها صناعة المنتجات القائمة على حطب الحنة، والتي تتميز بها قرية «ميت كنانة» بمركز طوخ في محافظة القليوبية، وصناعة الصدف والتي تتميز به «ساقية المنقدى» بقرية أشمون في محافظة المنوفية.

تطوير الصناعات الحرفية والتراثية

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن الهدف من المسابقة هو اختيار أفضل فريق تطوير لصناعة المنتجات القائمة على حطب الحنة وصناعة الصدف، بواقع فريق لكل صناعة وحرفة.

وأشار إلى أنه في حال حصول الفرق المشاركة على أحد المراكزالفائزة في مسابقة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، سيحصل أعضاؤه على مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه من جامعة بنها، مع فرصة تحويل المشروع لشركة ناشئة ومساعدة الفريق في التسويق والتطوير.

شروط وجوائز المشاركة

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن شروط وجوائز المشاركة في تطوير الصناعات الحرفية، ومنها صناعة حطب الحنة والصدف كالتالي:

- أن تكون من خلال فريق يتكون من 3 إلى 5 طلاب من إحدى كليات الجامعة.

- يجب أن يكون جميع الطلاب من الفرق النهائية أو قبل النهائية.

- وجود دراسة عن الفكرة المقترحة، ونموذج لخطة التسويق، ويتم رفعها على التصميم المرفق.

- ملء استمارة المشاركة المرفقة في حد أقصى يوم الثلاثاء 7 مارس 2023، على الرابط من هنا:

https://forms.gle/NCphqu15QXU4UiLW7.