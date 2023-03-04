«كهرباء بدر»: 8 إجراءات يجب اتباعها للراغبين في طلب تركيب العداد الكودي

كشف قسم الاشتراكات بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن 8 إجراءات يجب اتباعها للراغبين في طلب تركيب العداد الكودي وهي كالتالي .

الاسم رباعي حتى لا يتم رفض الطلب

وأضاف قسم الاشتراكات أنه يجب أن يكون الاسم المدرج بالطلب نفس الاسم الموجود في البطاقة الشخصية ويكون الاسم رباعي حتى لا يتم رفض الطلب، مضيفًا أنه لن يتم قبول طلب تركيب عداد الكهرباء الكودي في حالة اختلاف بيانات الطلب عن البيانات في البطاقة المرفقة بخلاف العنوان.

- يجب إرفاق صورة أحدث إيصال ممارسة.

- الشركة غير مسؤولة عن عدم تنفيذ المعاينة لتركيب عداد كودي في حالة ثبوت عدم صحة أحد البيانات المدرجة بالطلب أو إجراء المعاينة لأي سبب من أسباب التعذر

يعتبر طلب تركيب العداد الكودي لاغيًا إذا لم يمكن مقدم الطلب الشركة من المعاينة خلال شهرين من تاريخ تقديمه للطلب.

إذا تبين من المعاينة ضرورة تركيب توصيلة أو إجراء تصليح بالوصلة الموجودة تكون المصاريف على مقدم الطلب.

في حالة طلب تركيب توصيلة أرضية أو فرعية فإن الشركة غير مسؤولة عن التركيب إذا اعترض مقدم الطلب.

تتولى شركة الكهرباء مراجعة العمود الصاعد بالمنشأة السكنية طبقاً للأحمال التصميمية للمنشأة على أن تكون مسئولة عما ينتج من أضرار أو تلفيات للعامود الصاعد بسبب زيادة أحمال للمنشأة مستقبلية.

العداد الكودي بدون اسم

العداد الكودى عداد بدون اسم ولايوجد له تعاقد مع الشركة ولايتريب عليه أي حقوق قانونية للمنتفع لكونه عداد مؤقت وتتم المحاسبة طبقاً لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد الأسمى بينما العداد الأسمى فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر فاتورة الكهرباء باسم المشترك المتعاقد.