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«طاقة اتحاد الصناعات»: مصر لا تزال تدعم المنتجات البترولية رغم زيادة الأسعار

كتب:

مارينا رؤوف
01:00 م | السبت 04 مارس 2023
محطة بنزين

محطة بنزين

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، التي أعلنتها لجنة التسعير التلقائي الخميس الماضي، لا تٌعبر عن الزيادات الحقيقية في أسعار النفط عالمياً، إذ حققت زيادة 50% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، لأسباب عديدة أهمها تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مؤكدا أن الحكومة لا تزال تدعم المنتجات البترولية.

قرارات لجنة التسعير التلقائي 

وأوضح «سعد الدين» في بيان، أن لجنة التسعير التلقائى تَبني قرارتها كل 3 أشهر على 3 عوامل رئيسية، الأول هو أسعار خام النفط عالميا خلال تلك الفترة، والثاني أسعار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، والثالث مصروفات التداول الداخلية من لوجستيات ونقل وخدمات مختلفة للمنظومة داخل مصر، وبناء على تلك العوامل تٌصدر قرارها بتثبيت أسعار البترول أو زيادتها بما لا يزيد عن 10% فقط من الأسعار المعلنة.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بواقع 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. وزيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر.

دور مصر بعد زيادة أسعار البترول الفترة الاخيرة 

أضاف رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أنه رغم الزيادة الأخيرة لأسعار البترول، لا تزال الحكومة تدعم المنتجات البترولية بشكل كبير، وما زالت تؤكد حرصها على أن يتحمل المواطن المصري قيمة البنزين بشكل جزئي فقط، مشيرا إلى أن تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار السبب الرئيسى في هذا القرار.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.