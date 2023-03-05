انطلاق ورشة عمل عن استراتيجية عمل مفاعلات الأبحاث النووية لدعم دول أفريقيا

افتتح الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، والدكتور مجدي زكي، مدير مفاعل مصر البحثي الثاني، وبراين موناجان من كندا، وخبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومارشيلو سالفاتور من الأرجنتين، وخبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورشة العمل الأفريقية الإقليمية عن استراتيجية تسويق وخطط عمل مفاعلات الأبحاث النووية، لدعم الدول الأفريقية التي تعتزم إنشاء مفاعلات نووية للأبحاث، وكذلك دراسة تسويق منتجاتها.

دعم الدول الأفريقية في مجال مفاعلات الأبحاث النووية

وصرح الدكتور مجدي زكي، مدير مفاعل مصر البحثي الثاني، بأنّ الورشة تهدف إلى دعم الدول الأفريقية وبناء قدراتها في مجال استخدامات مفاعلات الأبحاث النووية، من خلال استعراض طرق استخدام أنظمة التشغيل المختلفة، وعرض أفضل التجارب الدولية في مجال تحويل الأستراتيجيات إلى كيفية اعداد خطط تنفيذية عملية، ووضع أنظمة لتسويق المنتجات التجارية من نظائر مشعة وغيرها، ودراسة أساليب التسويق ودراسات الأسواق ودراسات الجدوى، وتنظيم وتطوير العلاقات بين المستخدمين وقطاعات الصناعة والتجارة، والاستراتيجيات الداعمة للتسويق وكيفية إعداد خطط وبرامج العمل التنفيذية.

وأشارت هيئة الطاقة الذرية، في بيان، إلى أنّ ورشة العمل ستسمر من 5 - 9 مارس 2023 ويشارك بها علماء من الجزائر، مصر، الكونغو، غانا، ليبيا، المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا.

وصرح الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، بأنّ ورشة العمل تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة على مستوى التعاون الدولي مع الدول الأفريقية وخاصة في مجال مفاعلات الأبحاث النووية في إطار امتلاك مصر الخبرات الدولية والفنية والمكتسبة من مفاعل مصر البحثي الثاني.

وقال الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي للهيئة، إنّ الورشة تعقد على المستوى الأفريقي، تأكيدا لدور هيئة الطاقة الذرية المصرية، أقدم مدرسة علمية ونووية في أفريقيا، والتي تقوم بدور محوري على مستوى التعاون الأفريقي، في إطار مشروعات الافرا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.