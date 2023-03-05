الحياة الآن.. مباشر: رفع كفاءة محطة مياه منية المرشد بكفر الشيخ لـ150 لترا في الثانية

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مواصلة الأعمال النهائية لرفع كفاءة محطة مياه الشرب بقرية منية المرشد بمركز مطوبس في كفر الشيخ.

الانتهاء من المحطة خلال أسابيع

وقال المهندس محمد عميرة، مهندس مشروع محطة مياه منية المرشد بمركز مطوبس بكفر الشيخ، إن محطة مياه منية المرشد كانت قدرتها 100 لتر في الثانية، وجار توسعتها لتكون قدرتها 150 لترا في الثانية، وعمل مرشحات جديدة، ومن المتوقع الانتهاء من المحطة خلال أسابيع.

من جانبه، قال المهندس صلاح عبد العال، مدير عام منطقة مطوبس لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، إن محطة مياه منية المرشد تشهد تطويرا شاملا وتوسعات، وحل مشكلات أطراف بعض شبكات مياه الشرب لمنية المرشد والقرى التابعة لها.

مشروعات لمياه الشرب بمطوبس

وأضاف «عبد العال» أنه يجرى تطوير رافع صرف صحي منية المرشد، كما يوجد توسعات في مشروعات مياه الشرب على مستوى مركز مطوبس مثل محطة مطوبس الشمالية ومحطة مياه بني بكار ومحطة مياه أبو إسماعيل.