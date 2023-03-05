الحياة الآن.. مباشر: نسبة تنفيذ مستشفى مطوبس المركزي بكفر الشيخ 18%

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة»، استمرار أعمال إحلال وتجديد مستشفى مطوبس المركزي في محافظة كفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إنشاء الأعمدة والأسقف للمشروع

وقال المهندس طارق السباعي، استشاري مشروع مستشفى مطوبس المركزي بكفر الشيخ، إن المشروع وصل لمرحلة جيدة من التنفيذ بلغت 18%، ووصلت الأعمال الإنشائية لفوق مستوى سطح الأرض، وحاليا يجرى إنشاء الأعمدة والأسقف التالية للمشروع.

وأضاف «السباعي» أن مدة تنفيذ المشروع 18 شهرا، وجار الالتزام بالجدول الزمني، متمنيا الانتهاء من التنفيذ قبل الجدول الزمني لخدمة أهالي مطوبس نظرا لأن المستشفى المركزي يخدم المدينة بالكامل.

من جانبه، قال الدكتور حاتم الهيدبي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، إن المبنى مكون من قسمين؛ الأول على مساحة 5 آلاف متر، ويحتوي على مبنى العيادات، بواقع دور أرضي و4 أدوار بمسطح 5 آلاف متر، ويحتوي على 180 سريرا والعيادات الخارجية.

مبنى للإدارة ومدرسة للتمريض

ولفت إلى أن الجزء الثاني مبنى الإدارة ومدرسة التمريض على مساحة 500 متر، وتتكون من دور أرضي و5 أدوار، لافتا إلى أن المركز يخدم سكان المدينة البالغ عددهم 365 ألف نسمة.