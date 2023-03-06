«هندسة حلوان» تحصد جائزة إلكترونيات القوى بابتكار «عداد مياه ذكي»

قال نور الدين مجدي، طالب بقسم حاسبات ونظم بـ «هندسة حلوان» وأحد الفائزين بجائزة «إلكترونيات القوى»، إن فكرة المشرع الذي تقدم به ومجموعة من زملائه للمسابقة كانت عبارة عن عداد ذكي للمياه، أشبه بعداد المياه العادي الموجود بالمنازل غير أنه «سمارت»، ومتصل بشبكة الإنترنت، وهو ما يجعله يوضح للمستهلك استخدامه بصورة مستمرة «لايف» على الموبايل أبليكيشن أو على الموقع الإليكتروني.

تطبيق ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي

وأضاف نور الدين في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم وضع تصميم التطبيق بالكامل من قبل الطلاب، كاشفًا أن التطبيق يتمتع بخاصية قطع المياه في حالة تعرف التطبيق على استخدام غير معتاد وهو ما يمكنه من اكتشاف تسرب المياه باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي.

وقف تسريب المياه وعودتها من خلال تطبيق على الموبايل

وأوضح الطالب بقسم حاسبات ونظم بـ «هندسة حلوان» وأحد الفائزين بجائزة «إلكترونيات القوى»، أن التطبيق يقوم بإبلاغ المستخدم بوجود تسريب للمياه لكي يتمكن المستهلك من إصلاحه على الفور قبل أن يتم هدر كمية كبيرة من المياه وهو ما يترتب عليه زيادة فاتورة الاستهلاك، كما أنه يمكن المستهلك من عودة المياه بعد توقفها لمنع التسرب باستخدام التطبيق أيضًا.

وتابع أن المشروع يحقق أهداف التنمية المستدامة رقم 6، 9، 11، كونه يرشد استهلاك المياه ومصادر البنية التحتية، لافتًا إلى أن المشروع أستغرق ما بين 4 و5 أشهر كاملة.