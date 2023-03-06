تطورات الحالة الصحية لبطل «باب الحارة» بعد تعرضه لحادث.. يحتاج أسابيع راحة

كشف مصدر مقرب من الفنان السوري هاني شاهين تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث أليم قبل أيام، حسبما أعلنت نقابة الفنانين السورية في بيان لها.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن هاني شاهين بخير ويتمتع بصحة جيدة، ولكنه أصيب بكسر في قدمه يحتاج إلى الراحة لأسابيع عدة، وذلك من أجل التئام الكسر، مضيفا أنه من المحتمل خضوع الفنان السوري لجلسات علاج طبيعي حال عدم التئام الجرح بشكل كامل.

مصدر: هاني شاهين أصيب بكسر في قدمه

وأوضح المصدر أن هاني شاهين انزلقت قدمه خلال سيره في الشارع، وهو ما تسبب في سقوطه على الأرض وكسر قدمه، ونُقل للمستشفى حينها لعمل الإسعافات الأولية، وذلك قبل نقله إلى منزله لاستكمال العلاج هناك.

نقابة الفنانين السورية تعلن تعرض هاني شاهين لحادث

وكانت نقابة الممثلين السورية أعلنت تعرض الفنان السوري هاني شاهين لحادث وصفته بالأليم، وفقا لبيان رسمي نشرته عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق مختلف، قرر هاني شاهين الوقوف أمام الكاميرات مجددا بعد فترة غياب دامت لأعوام عدة، إذ تعاقد على المشاركة في بطولة مسلسل بعنوان كانون، الذي يجسد من خلاله شخصية رجل أعمال يدير تجارات مشبوهة مع نجله، وتتوالى الأحداث.

وتُعد شخصية «العريف نوري» التي قدمها هاني شاهين في مسلسل باب الحارة من أبرز أدواره، وشاركه البطولة كل من وائل شرف، فايز قزق، وفيق الزعيم، صباح الجزائري، قصي خولي، منى واصف، زهير رمضان وكوكبة من النجوم.