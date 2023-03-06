«مياه الجيزة» تنظم ندوات لرفع الوعي المائي لطلاب المدارس

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن الأنشطة التفاعلية للتوعية المائية، والتي يتم تنفيذها بالمدارس، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لها مردود إيجابي في ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى الطلاب، وذلك من خلال تعزيز التوعية بأهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه وتجنب هدر المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

توزيع مطبوعات تحمل رسائل توعية

وأضاف «بدوي»، أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أجرى العديد من الأنشطة التوعوية المتنوعة بالمدارس، تضمنت ندوات للتوعية المائية تحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحي، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وتوزيع مطبوعات تحمل عددا من رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية للطلاب تهدف إلى تعزيز مفهوم التوعية المائية.

أنشطة متنوعة بمدارس المحافظة

وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى أنه تم تنفيذ أنشطة متنوعة بالعديد من مدارس المحافظة، والتي شملت السلام الابتدائية المشتركة والسادات للتعليم الأساسي بالوراق، وطه حسين الابتدائية بشمال الجيزة، والعجوزة الرسمية للغات والمدرسة القومية وميت عقبة والحامدية الشاذلية والكرامة للتعليم الأساسي والقدس بالعجوزة، و6 أكتوبر بأوسيم، ومنشأة القناطر الابتدائية بنين وبنات، وأحمد محمود الرسمية وباسم محسن الابتدائية والمدينة الجامعية بالدقي، وكرداسة الابتدائية والشهيد نبيل فراج الابتدائية بكرداسة، وعاطف السادات الابتدائية والشرفا وسعد زغلول الرسمية بجنوب الجيزة.

أنشطة التوعية المائية بقرى «حياة كريمة»

فيما نفذ فريق التوعية مجموعة من أنشطة التوعية المائية بقرى «حياة كريمة» بمدرستي عمرو بن العاص بقرية الفهميين بمركز الصف، والشهيد محمد طاهر بقرية منية الرقة بمركز أطفيح.

وفي السياق ذاته، استقبلت محطة مياه جزيرة الدهب طلاب المدرسة الألمانية الإنجيلية، وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي تستقبلها محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والهادفة إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

مراقبة جودة مياه الشرب

وتابع رئيس مياه الجيزة، أن تلك الزيارات شملت شرحاً تفصيلياً عن مراحل تنقية المياه، وكذلك التعريف بالإجراءات التي يتم اتخاذها لمراقبة جودة مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات على الطلاب تحمل عددا من رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه.