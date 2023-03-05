أستاذ تمويل لقناة الحياة: السوق السوداء العاملة في النقد الأجنبي اختفت تقريبا

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاحتياطي النقدي خلال الأشهر الماضية شهد زيادات واضحة ومتتالية، وأمر طيب بأن يكون المسار العام لصافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في تزايد، مؤكدا أن السوق السوداء العاملة في النقد الأجنبي اختفت تقريبا.

توفر النقد الأجنبي في البنوك

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الأكثر أهمية من ارتفاع النقد الأجنبي هو أن يكون هناك توفر في النقد الأجنبي في القطاع المصرفي، ما تحقق بالفعل منذ أن انتهج البنك المركزي سياسة أكثر مرونة منذ عدة أشهر لتلبية احتياجات المواطن.

وأشار إلى أن حركة تدفق النقد الأجنبي تزداد بشكل طيب، وأصبح موجودا داخل القطاع المصرفي وليس خارجه، وهذه مسألة في غاية الأهمية.

أسباب ارتفاع النقد الأجنبي

وأوضح أن من أسباب ارتفاع النقد الأجنبي يرجع إلى قناة السويس، بجانب الصادرات التي شهدت زيادة مستمرة خاصة في قطاعات البترول والغاز الطبيعي، بجانب السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.