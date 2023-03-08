عودة الحركة على الطريق الحر بالقليوبية بعد رفع آثار حادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية والإدارة العامة للمرور اليوم، من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها علي الطريق الحر «شبرا - بنها»، بعد رفع آثار حادث تصادم سيارة انقلبت على الطريق، أسفرت عن 5 مصابين، جرى نقلهم لمستشفى بنها العام، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المصابين، وندب المهندس الفني لمعاينة الحادث.

حادث انقلاب سيارة على الطريق الحر

كان 5 أشخاص قد أصيبوا جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «شبرا - بنها» الحر بمحافظة القليوبية، اليوم، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها العام، ورفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

بلاغ انقلاب سيارة علي الطريق الحر ببنها

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، بانقلاب سيارة بطريق «شبرا - بنها» الحر، بعد بنزينة مشتهر اتجاه البوابات.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وطلبت تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المصابين، لاستجوابهم وسؤالهم، وندب المهندس الفني لفحص السيارة المتسببة في الحادث.