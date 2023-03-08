الفنانة إلهام عبدالبديع عن دورها في مسلسل «يبقى الأثر»: «كان حظي حلو»

قالت الفنان إلهام عبد البديع، إن بداية مشوارها الفني كانت بأعمال مميزة، لاقت إعجاب الجمهور مثل آدم وجميلة وباب الخلق، وما جاء بعد ذلك من الأعمال المميزة، أما الآن فهي تسعى لاختيار الأدوار المميزة في ظل العديد من الأعمال التي تعرض عليها، مؤكدة: «كان حظي حلو إني اشتغلت مع ممثلين شاطرين»

إلهام عبد البديع: دوري بـ «ويبقى الأثر» مميز ولاقى تعاطف من الجمهور

وأضافت «إلهام» في حوار على فضائية «DMC»، أنّها تعتبر دورها بمسلسل «ويبقى الأثر» الذي عرض مؤخرًا من أدوارها المميزة، إذ استطاعت من خلال هذا الدور تجسيد شخصية الأم المقهورة التي تسعى للإنفاق على أبنها، في ضوء سلبية الأب الذي لا يعمل ولا ينفق على أسرته، وهو ما جعل الجمهور يتعاطف مع الشخصية، كونها تشابهت مع عدد كبير من السيدات بالواقع.

إلهام عبد البديع: الدور جالي صدفة

وكشفت «إلهام» عن أنها لم تتمكن من التحضير الجيد للشخصية، إذ إنّ الدور من المفترض كان أن تقوم به ممثلة زميلة غير أنها أعتذرت وقمت بالدور والدخول بالشخصية بصورة سريعة، لافتة إلى أنها تتمكن من الدخول للشخصية مباشرًا عند ارتداء ملابس الشخصية، التي تساعدها كثيرًا لتقمص الدور.

ووصفت «إلهام» الممثلين الذين شاركوها العمل بـ «الشاطرين»، إذ إنّ أدائهم كان السبب وراء خروج المشاهد بهذه الصورة المميزة، إضافة إلى دور البروفات في خروجها بهذا الشكل المميز، متابعة «كان حظي حلو، إسلام ممثل شاطر جدًا».