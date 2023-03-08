تعرف على تفاصيل الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية «ITB»

تُشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، هذا العام، في بورصة برلين السياحية ITB، بجناح مساحته 1091 مترامربعا، طوال فعالياتها المستمرة من اليوم وحتى 9 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

أقسام الجناح المصري

وينقسم الجناح المصري إلى جزئين، أمامي وخلفي، إذ يضم الجناح 97 عارضا مُشاركا يمثلون 3 شركات طيران هي شركة مصر للطيران وشركة آير كايرو وشركة نسمة للطيران، و2 للاتحاد المصري للغرف السياحية، و60 فندقا، و32 شركة سياحة.

تصميم الجناح من المتحف المصري

وقد جاء تصميم الجناح مُستوحى من فكرة تصميم المتحف المصري الكبير إذ يعتبر نموذجا مصغرا للدرج العظيم عليه نماذج مستنسخة لتماثيل، أما واجهة الجناح فجاءت على شكل صرحين كبيرين عليهما شاشات لعرض الأفلام والصور السياحية والترويجية المختلفة ولوجو Egypt.

ويوجد في بداية الواجهة الأمامية للجناح مسرح صغير لإحدى عازفات الهارب، وفي خلفيتها يُعرض 3 مناظر بتقنية الهولوجرام لمقتنيات الملك توت عنخ آمون.

ويوجد بالجزء الخلفى للجناح نموذجاً للمسلة القائمة أمام مدخل المتحف المصري الكبير بنفس النقوش الموجودة عليها، إضافة إلى 6 فتارين لعرض نماذج ومستنسخات مصرية قديمة، كما توجد شاشة عرض أعلى الواجهة الخلفية لعرض الأفلام الترويجية لمصر.

و يوجد بالجناح مكتبان للاستعلامات، وغرفة للاجتماعات، ومنطقة للخدمات تشمل مطبخ لتقديم الأكلات المصرية.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كان قد قام صباح اليوم، بافتتاح الجناح المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB، بحضور السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومحمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.