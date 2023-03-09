اعتماد برنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية بكلية التربية ببنها

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها اعتماد برنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية بكلية التربية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ليرتفع عدد البرامج المعتمدة بالكلية إلى 4 برامج.

اعتماد 4 برامج دراسية بتربية بنها

ووجه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها التهنئة في بيان له للدكتور مجدي الشحات عميد الكلية، والدكتورة إيمان عبد الحق عميدة الكلية السابق، كما وجه الشكر للدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد وكل منسوبي الكلية علي دورهم وجهودهم في اعتماد البرنامج.

خريطة البرامج المعتمدة بتربية بنها

من جانبه قال الدكتور مجدى الشحات عميد الكلية في بيان أن البرامج التي تم اعتمادها هي برنامج إعداد معلم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وبرنامج إعداد معلم التاريخ، وبرنامج إعداد معلم الفلسفة والاجتماع ، وبرنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية.

ووجه عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم في توفير الاحتياجات اللازمة لكلية التربية لاعتماد البرامج التعليمية بالكلية.

وأضاف عميد الكلية أن الكلية لا تألو جهدا في ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيراً إلى أن مركز الجودة والاعتماد بالجامعة يتبنى معايير متجددة للجودة المؤسسية والأكاديمية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.