مسؤولو «الإسكان» يجرون جولات تفقدية بمدينتي العبور والعبور الجديدة

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولات تفقدية بمدينتي العبور والعبور الجديدة، افتتح خلالها المقر الدائم لجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة والمركز التكنولوجي للجهاز، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ومسئولي الجهاز، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ميكنة وتطوير العمل منهج لا رجعة عنه

وأشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح، ومرافقوه، بالمستوي اللائق الذي ظهر به المركز التكنولوجي بجهاز مدينة العبور الجديدة، مؤكدًا أن ميكنة وتطوير العمل منهج لا رجعة عنه لرفعة وتقدم الوطن وخدمة مواطنيه، وذلك في ضوء التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الإسكان والمرافق «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، وهو ما أثمر عن تطوير وميكنة 26 جهاز مدينة جديدة.

المركز التكنولوجي بالجهاز يشمل 19 شباكا لتقديم الخدمات

وأشار المهندس أحمد علي، إلى أن المركز التكنولوجي بالجهاز يشمل 19 شباكا، لتقديم جميع الخدمات، ومزود بأحدث وسائل البنية الرقمية، ويعتبر مركز خدمة المواطنين من أبرز المراكز في تطبيق خدمة الشباك الواحد في تقديم جميع الخدمات.

افتتاح المقر الدائم لجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

وفي ذات السياق، تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ومرافقوه، الطريق الذي يربط المدينة مع الطريق الدائري الأوسطي، والذي يعتبر منفذا وشريانا جديدا لسكان المدينة والمنطقة الصناعية، كما تفقد أيضا الطريق R4، ويعد شريانا حيويا وأول رابط للمدينة ما بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بطول 12 كيلو مترا.

تفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين

كما تفقد مسئولو الإسكان وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والتي يتم تنفيذها بالحيين 15 و16 بالمدينة، وتابعوا سير العمل ونسب التنفيذ، والتي تراوحت بين 55 % بالحي 16 و30% بالحي 15، وتفقدوا أيضاً نموذجا لتشطيب وحدة سكنية كاملة التشطيب بإحدى العمارات كنموذج لما سيكون عليه تشطيب كامل المشروع، وأشادوا بجودة التشطيبات.

وشدد المهندس عبدالمطلب ممدوح، على ضرورة الالتزام بإنهاء الوحدات طبقاً للبرنامج الزمني المحدد، وإنهاء جميع الخدمات والمرافق قبل تسليم الوحدات لمستحقيها، والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفى التوقيتات المحددة لها.

وقام المهندس عبد المطلب ممدوح، يرافقه المهندس كمال بهجات، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية، بزيارة لمدينة العبور، لتفقد الأعمال الجارية للمشروعات المختلفة بالمدينة، حيث كان في استقبالهم المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، ومسئولو الجهاز.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، الجولة، بزيارة محطة تنقية مياه العبور بمراحلها الخمسة، والتي تخدم مدينة العبور ومدن «العبور الجديدة والقاهرة الجديدة وبدر»، بخلاف مدينتي السلام والنهضة، للتأكيد على جاهزية الطلمبات والمرشحات وكذلك المولدات، نظراً لقرب فصل الصيف وزيادة احتياجات المواطنين من المياه، كما تابع متوسط استهلاك المدن خلال الفترة الماضية.

وشدد على ضرورة التنسيق بين مدينة العبور والمدن المستفيدة من المحطة لضمان استمرارية ضخ المياه لجميع المدن وتلافي أي انقطاع للمياه.

كما تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المسطحات الخضراء الموجودة بالمدينة، للتأكد من رفع كفاءتها وعمل الصيانة اللازمة لها، والانتهاء من أعمال زراعة وتجميل المسطحات الخضراء الموجودة أمام جامعة بنها الأهلية بداية من مدخل الحي الترفيهي وحتى جهاز تنمية مدينة العبور.

تقديم خدمات أفضل للمواطنين

وأكد المهندس أحمد رشاد، أن المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها، والتي تم الانتهاء منها وأعمال التطوير بالأحياء المختلفة يأتي في إطار السعي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين للارتقاء بالمستوي العام وحفاظاً على الواجهة الحضارية والجمالية لمدينة العبور.

وأشار المهندس أحمد رشاد، إلى أنه تتم المتابعة المستمرة لجميع المشروعات الخدمية الموجودة بالمدينة، وكذلك أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية من قبل مسئولي الإدارات المعنية، كما يتم التأكد دائما من عمل الصيانة لها بصفة دورية لاستمرارية التشغيل والاستفادة من تلك المشروعات الاستفادة القصوى.