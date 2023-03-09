ضبط تشكيل عصابي بتهمة السطو المسلح على سيارة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من مندوب مبيعات بإحدى الشركات في المنوفية وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية من مندوب مبيعات، وسائق بإحدى شركات الدخان، بأنه أثناء توقفهما بدائرة المركز لبيع منتجات الشركة من السجائر فوجئا بأربعة مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين ويحمل أحدهم سلاحا ناريا قاموا بالاستيلاء منهما على مبلغ مالي من داخل السيارة قيادة الثاني ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عدد خمسة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، يقيمون بنطاق محافظتي المنوفية والغربية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأنهم عقدوا العزم على سرقة المجني عليهما لسابقة مشاهدتهما حال توقفهما في ذات المكان وأرشدوا عن جزء من المبلغ المستولى عليه وإيصال سداد قسط قرض باسم أحدهم بأحد البنوك و2 بندقية آلية و3 خزينة و2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، والدراجتين المستخدمتان في الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.