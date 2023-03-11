افتتاح فعاليات يوم الكاريكاتير المصري في مكتبة مصر العامة الاثنين المقبل

يفتتح الفنان جورج البهجوري، والفنان شريف عليش، بحضور السفير محمد رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، فعاليات الدورة الأولى من احتفالية يوم الكاريكاتير المصري، في الخامسة من مساء بعد غد الاثنين، بمقر مكتبة مصر العامة بالجيزة.

وينظم الاحتفالية مشروع «ذاكرة الكاريكاتير»، التابع لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، والمعهد الفرنسي بمصر، وتستضيف فاعليتها مكتبة مصر العامة بالجيزة في الفترة من 13 إلى 20 مارس الجاري، وذلك ضمن برنامج المكتبة للاحتفال بعيدها السنوي الثامن والعشرين.

سبب اختيار 25 مارس يومًا للكاريكاتير المصري

وعن سبب اختيار يوم 25 مارس تحديدًا ليكون يومًا للكاريكاتير المصري، قال عبدالله الصاوي، صاحب الفكرة والمنسق العام للاحتفالية، إنه في نهاية عام 2020، بدأت في التفكير في إقامة احتفالية كبرى تقام بشكل سنوي في موعد ثابت للاحتفال برسامي الكاريكاتير المصريين، وإلقاء الضوء على رواد فن الكاريكاتير والمحطات المجهولة في تاريخ الكاريكاتير المصري، وكان هناك أكثر من خيار مطروح.

وأضاف، أنه بعد مرحلة من البحث والتدقيق تم الاستقرار على أن يكون يوم 25 مارس من كل عام، هو يوم الكاريكاتير المصري؛ حيث نجح الكاتب المصري الساخر: يعقوب صنوع، في مثل هذا اليوم من عام 1878، في إصدار العدد الأول من مجلته الساخرة «أبو نظارة زرقا» بالقاهرة، لتكون أول مجلة هزلية كاريكاتيرية ليس في مصر فحسب بل في الشرق كله؛ كما وصفها الدكتور إبراهيم عبده، في كتابه «الصحفي الثائر»؛ الصادر ضمن سلسلة الكتاب الذهبي بروزاليوسف عام 1955، والذي تناول فيه سيرة ومسيرة يعقوب صنوع.

برنامج الاحتفالية

وعن برنامج الاحتفالية أضاف في بيان، أن الاحتفالية تم تقديم موعدها هذا العام بشكل استثنائي ليكون 13 بدلًا من 25 مارس؛ تفاديًا لإقامتها في شهر رمضان، وتضم الاحتفالية معرضين أولهما تحت عنوان «145 سنة كاريكاتير»، ويضم 145 رسما كاريكاتيريا ابتداءً من مجلة «أبو نظارة زرقا»، مرورًا بأشهر المجلات والصحف الكاريكاتيرية، وكذلك مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية النادرة، تعرض في معرض عام لأول مرة؛ لأهم وأشهر رواد ورسامي فن الكاريكاتير المصري على مدار 145 سنة.

والمعرض الثاني خاص بـ«يعقوب صنوع» رائد الكاريكاتير المصري، وهو نتاج مسابقة دولية في مجال البورتريه الكاريكاتيري، نظمها مشروع ذاكرة الكاريكاتير، بالتعاون مع موقع الكاريكاتير السوري، تخليدًا لذكرى صاحب اللبنة الأولى في مدرسة الكاريكاتير المصري في العصر الحديث؛ وقد لاقت المسابقة إقبالًا كبيرًا حيث شارك فيها أكثر من مئتي رسام من أكثر من خمسين دولة.