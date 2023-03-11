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انطلاق مبادرة «يوم الولاء» لتنظيف وتجميل الشوارع وزراعة الأشجار بالشيخ زويد

كتب:

حسين ابراهيم
12:59 م | السبت 11 مارس 2023
تجميل الشيخ زويد بمبادرة يوم الولاء

تجميل الشيخ زويد بمبادرة يوم الولاء

انطلقت بمدينة الشيخ زويد مبادرة «يوم الولاء» والتي اطلها مجلس المدينة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

حيث بدأت المبادرة بحي الكوثر بمدينة الشيخ زويد، وذلك لتنظيف وتجميل الشوارع وزراعة أشجار الزينة والزيتون.

قال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد لـ«الوطن»، أنَّه تمّ إزالة الأشجار القديمة، وزراعة أشجار جديدة بين بلدورات الأرصفة، وتركيب بلدورات جديدة، والعمل على طلاء الأرصفة بلون موحد.

وأضاف نور الدين صقر أحد الشباب القائمين على المبادرة، أنَّه تمّ التبرع بعدد من أدوات الطلاء والفرض والمكانس.

 

 

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