مصطفى عمار: المصريون يشعرون بالحزن بعد خماسية صن داونز.. «مش نهاية المطاف»

قال الإذاعي مصطفى عمار، إن المصريين يشعرون بالحزن بسبب خسارة الأهلي من صن داونز اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لتتقلص بذلك فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وأضاف عمار، خلال تقديم برنامج «ملعب الفن»، عبر أثير إذاعة راديو «أون سبورت إف إم»: «مش دي نهاية المطاف، مانشستر خسر بسباعية، وقائد الفريق قال إن هزيمة الأمس أصبحت ماضي، ونحن نفكر في اليوم وغدا».

وتابع: «الهزيمة حصلت ويجب أن نتجاوز ونروح لمنطقة تانية، عشان نكمل الدور العظيم اللي بيقدمه النادي الأهلي للكرة المصرية».

في سياق أخرى، أشار إلى أنّ 12 يوما تبقت على شهر رمضان الكريم، وسيكون لدينا درامية دسمة، أكثر من مسلسل تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تغزو بهم القنوات الفضائية المصرية والعربية.

وواصل: «أستضيف اليوم الناقد محمد نبيل والكاتب الصحفي أشرف شرف، الذي يعتبر احد أهم الكتاب الصحفيين، وكاتم أسرار العديد من الفنانين في مصر والعالم العربي».

وأتمّ: «مشهد حضور الرئيس السيسي كان راقيا، وبجواره مؤمن زكريا ووالدة محمد عبدالوهاب وعلي أبو جريشة وماجي الحلوان.. مفيش تعصب وكلنا بنحب ونحترم بعض، لأن مصر هي الأهم».