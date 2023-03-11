شعبة الدواجن تعلن أسعار الفراخ اليوم السبت.. بشرى سارة قبل رمضان

تشهد الدواجن استقراراً في أسعارها وتوافرًا في الكميات المعروضة وسط توقعات بانخفاض الأسعار الفترة المقبلة مع زيادة المعروض ودخول شحنة جديدة من الدجاج البرازيلي.

أسعار الدواجن

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، إن أسعار الدواجن تشهد استقراراً في الأسواق الفترة الحالية حيث يتراوح سعر الدجاج الأبيض في المزرعة بين 72 و73 جنيها ويصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

وأضاف «السيد» في تصريح خاصة لـ«الوطن»، أن كيلو الأوراك يسجل 85 جنيها والبانيه 180 جنيها، بينما تتراوح أسعار الكتاكيت بين 21 و27 جنيهاً، ويبلغ سعر الدجاج المجمد البرازيلي داخل الأسواق 65 جنيه.

توقعات بانخفاض أسعار الفراخ

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، أن هناك توقعات بانخفاض أسعار الدواجن الفترة المقبلة والسبب في ذلك زيادة المعروض من خلال دخول شحنة جديدة من الدجاج البرازيلي وإنتاج 4 ملايين دجاجة يومياً، بالإضافة إلى أن كافة الأسواق غنية بالدجاج المحلي والبرازيلي، مشيراً إلى أن هناك إقبالا من المواطنين الفترة الحالية على شراء الدواجن استعداداً لاستقبال شهر رمضان.