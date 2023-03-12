6 خطوات للاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر مارس 2023

يبحث ما يقرب من 3 ملايين و400 ألف مشترك بنطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، خلال الأيام من كل شهر عن الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء، إذ يبلغ عدد المشتركين في قطاع أسوان نحو 540 ألف مشترك، وقطاع سوهاج نحو 1,5 مليون مشترك، وقطاع الأقصر 430 ألف مشترك، وقطاع قنا 901 ألف مشترك.

6 خطوات للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء

وتستعرض «الوطن» 6 خطوات حددتها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، يتبعها المشتركون من أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية لإجراء عمليات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس الجاري 2023 بالقطاعات الأربعة التابعة لها بمحافظات «أسوان - الأقصر - سوهاج - قنا».

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وأشارت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء للمشتركين الواقعين بنطاق عملها بمحافظات «أسوان - الأقصر - سوهاج - قنا»، إلى الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2023 من خلال الرابط التالي «https://ueedc.com/autocode»، عن طريق عدة خطوات على النحو التالي:

- سيظهر للمشترك اختياران أحداهما يتعلق بقراءة العداد، والآخر بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

- تتم من خلال الضغط على الاختيار المخصص للاستعلام عن الفاتورة.

- تتم من خلال إدخال المشترك الرقم الآلي الخاص به أو الكود المكتوب على أي وصل كهرباء قديم.

- تتم من خلال ضغط المشترك على كلمة «متابعة».

- ستظهر للمشترك الفاتورة الخاصة به طبقاً للإدارة التابع لها العقار الخاص بك.